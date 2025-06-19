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В первый день ПМЭФ Крым подписал меморандумы на 25,4 млрд рублей
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

В первый день ПМЭФ Крым подписал меморандумы на 25,4 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 19.06.2025

Среди подписанных меморандумов намерения о реализации инвестиционных проектов на территории республики. Два проекта касаются строительства новых рекреационно-оздоровительных комплексов в Сакском районе и ещё два – создания новых животноводческих ферм в Первомайском и Раздольненском районах Республики Крым.

Меморандумы о создании современных молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах – это важный шаг к обеспечению продовольственной безопасности Крыма. Эти проекты, общей стоимостью более 5,4 млрд рублей и рассчитанные на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота, значительно увеличат производство собственного молока и позволят существенно сократить дефицит молочной продукции, приближаясь к удовлетворению потребностей населения в ближайшие годы. На данный момент потребность населения Республики Крым 617,3 тысяч тонн в год в пересчете на молоко-сырье, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

В Саках и Сакском районе меморандумами предусмотрены к реализации инвестиционные проекты в посёлке Новофёдоровка и с плановым объёмом инвестиций – 14 млрд рублей и гостинично-оздоровительный комплекс с объектами туристической инфраструктуры, с заявленным объёмом инвестиций в 6 млрд рублей.

Будут построены современные комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Это важные современные проекты, которые помогут развивать республику в качестве круглогодичного курорта, – сообщила вице-премьер.

Также в рамках первого дня работы участники делегации от Крыма посетили панельные дискуссии и сессии по актуальным вопросам повестки форума.

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Напомним, в этом году Петербургский международный экономический форум проводится с 18 по 21 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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