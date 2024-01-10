В пещере «Таврида» подвели итоги работы в Новогодние праздники

В Новогодние праздники пещеру «Таврида» в среднем посещали порядка 500 человек в день. Помимо классических экскурсий, для гостей были организованы интерактивные мероприятия. Об этом сообщил руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида», доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. По его словам, работники объекта были готовы к встрече с большим количеством посетителей, потому сбоев в работе не было.

Пещера работала все праздники. В среднем её посещали порядка 500 человек в день. Мы отработали как классический крымский туристический объект с устойчивым спросом. Среди главных новогодних украшений пещеры – ёлка наоборот, расположенная в самом большом зале – зале Вернадского. Она символизирует необычный способ образования пещеры «Таврида», о котором можно узнать во время экскурсии, – рассказал Игорь Вахрушев.

Кроме того, по окончании экскурсионной работы для гостей проходили театрализованные квесты, которые пользовались популярностью у туристов и в прошлом году. Длительность квеста составляет порядка 1,5-2 часов. Участники выполняли задания по географии, палеонтологии и геологии Крыма, развивающие кругозор, решали логические задачи, проходили различные игры на ловкость, а также могли встретить Деда Мороза, Хранительницу Пещеры и других необычных обитателей.

По словам Игоря Вахрушева, комплекс продолжит удивлять посетителей необычными мероприятиями. 13 января на его базе состоится первый концерт новой программы Крымской государственной филармонии «От барокко до рока», который объединит классические произведения и современные музыкальные композиции в исполнении камерного струнного оркестра. На концерте будут представлены лучшие произведения классиков эпох Барокко, Классицизма и Романтизма: А. Корелли, В. А. Моцарта, Э. Грига. Кроме того, Камерный оркестр под управлением художественного руководителя и дирижёра Михаила Сербиненко исполнит саундтреки к известным произведениям кинематографа и знаменитые хиты рок-музыки в авторской аранжировке.

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте Крымской государственной филармонии.