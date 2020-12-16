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В ПФР в Севастополе напоминают: дарить подарки государственным и муниципальным служащим нельзя
фото: StockSnap (pixabay.com)

В ПФР в Севастополе напоминают: дарить подарки государственным и муниципальным служащим нельзя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:34 16.12.2020

В ПФР в Севастополе 6апоминают: положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями. Получение служащим подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Также воздержаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено.

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками напоминаем о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки государственным и муниципальным служащим.

В ПФР в Севастополе напоминают: дарить подарки государственным и муниципальным служащим нельзя

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