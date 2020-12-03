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Очередная реформа от Правительства РФ - отмена трудовых книжек

В ПФР в Севастополе призывают работников определиться со способом ведения трудовой книжки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:33 03.12.2020

В ПФР в Севастополе напоминают: до 31 декабря 2020 года включительно работающим гражданам необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Можно выбрать ведение трудовой книжки в электронном формате, а можно сохранить бумажную трудовую книжку — в этом случае запись в ней будет вестись одновременно с электронной трудовой книжкой (ЭТК). Переход к ЭТК осуществляется только с согласия самих работников. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую работодатель должен выдать на руки. В бумажную трудовую книжку работодателем будет внесена запись о переходе к электронной версии. Обращаем внимание, в электронной версии фиксируются данные, начиная с 2020 года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Бумажную трудовую необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

У граждан, которые впервые начнут работать с 2021 года, сведения о периодах работы будут фиксироваться только в электронной трудовой книжке.

Информацию о трудовой деятельности можно получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале госуслуг. Также сведения можно получить в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

В ПФР в Севастополе призывают работников определиться со способом ведения трудовой книжки

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