В пгт. Багерово обезвредили авиационные бомбы

3 авиационные бомбы АО-2,5 (весом 2,5 кг каждая) в пгт. Багерово (Ленинский район Крыма) были обнаружены сотрудниками Главного управления МЧС России по РК.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, именно поэтому обследование и обезвреживание подобных предметов выполняют настоящие профессионалы, за плечами которых богатый опыт работы со всевозможными боеприпасами

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова, что при обнаружении подозрительных находок необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно звонить в правоохранительные органы или по номеру «101», «112».

фото ГУ МЧС России по РК