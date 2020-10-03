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В пгт. Багерово обезвредили авиационные бомбы

В пгт. Багерово обезвредили авиационные бомбы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:55 03.10.2020

3 авиационные бомбы АО-2,5 (весом 2,5 кг каждая) в пгт. Багерово (Ленинский район Крыма) были обнаружены сотрудниками Главного управления МЧС России по РК.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, именно поэтому обследование и обезвреживание подобных предметов выполняют настоящие профессионалы, за плечами которых богатый опыт работы со всевозможными боеприпасами

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова, что при обнаружении подозрительных находок необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно звонить в правоохранительные органы или по номеру «101», «112».

фото ГУ МЧС России по РК

В пгт. Багерово обезвредили авиационные бомбы

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