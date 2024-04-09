В пгт Грэсовский под Симферополем продолжается строительство поликлиники

В настоящее время завершены работы по реконструкции сетей теплоснабжения, выполнена обратная засыпка и произведено подключение трубопроводов. Произведены строительно-монтажные работы по переустройству сетей газоснабжения и переподключение магистрали силами эксплуатирующей организации. Кроме того, завершены работы по усилению грунтов основания, разработке грунта котлована здания, по устройству монолитного каркаса здания и устройству наружных ограждающих конструкций из газоблока, а также проведена боковая гидроизоляция стен цокольного этажа.

На данный момент выполняются работы по прокладке внутренних сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, прокладка кабельной продукции сетей электроснабжения. Ведётся монтаж слаботочных сетей, работы по устройству кровельного пирога и заполнение оконных проемов, устройство цементно-песчаной стяжки пола, оштукатуривание стен и работы по прокладке воздуховодов системы вентиляции.

Поликлинику по ул. Яблочкова в пгт Грэсовский возводят рядом с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34». Штат поликлиники составит порядка 184 сотрудников. Учреждение рассчитано для всех категорий граждан: детское отделение — на 167 посещений в сутки, и взрослое отделение — на 417 посещений в сутки. Кроме того, планируется дневной стационар на 34 койки для взрослых.

Структура здания будет включать в себя вестибюльно-входную группу помещений с регистратурой, кабинеты врачей-специалистов (хирург, офтальмолог, онколог и др.), отделение общей семейной медицины, отделение рентгенодиагностики (КТ, маммография, рентгенология), клинико-диагностическую лабораторию, центральное стерилизационное отделение, кабинеты эндоскопии и УЗИ, административно-хозяйственный отдел, вспомогательные и технические помещения.

В данном медучреждении можно будет провести обследование для выявления нарушений организма: сдать анализы, проверить зрение, измерить давление и объем легких, воспользоваться маммографом, флюорографом, аппаратом УЗИ, ЭКГ и иным современным оборудованием. Таким образом, у пациентов появится возможность проводить большинство диагностических исследований и процедур в рамках одной медицинской организации.

Для удобства маломобильных граждан создадут безбарьерную среду на всех этажах и во всех кабинетах. Кроме того, установят пандусы с нескользящим покрытием, нанесут тактильные полосы на ступенях лестниц и основных маршрутах, а также установят лифты.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)