В пгт. Партенит ремонтируют врачебную амбулаторию

В пгт. Партенит идёт капитальный ремонт врачебной амбулатории Алуштинской центральной городской больницы. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» на ремонт объекта выделено почти 70 млн рублей.

Ремонт рассчитан на три года, к работам приступили в сентябре 2021 года и на сегодняшний день общая готовность объекта, по данным главного врача, составляет 40%. На 35% выполнены работы по ремонту систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения и на 40% заменена системы отопления. Кровлю здания отремонтировали на 90%. Срок завершения ремонта амбулатории по контракту предусмотрен в январе 2023 года, при этом работы ведутся с опережением графика, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

По словам главного врача медицинской организации Ивана Новицкого, после проведения капитального ремонта во врачебной амбулатории будет функционировать рентген-кабинет, кабинет физиотерапии, дневной стационар с терапевтическими койками. Приём пациентов осуществляют два врача общей практики, участковый терапевт и акушер-гинеколог. Прикреплено к медицинскому учреждению более 6 тысяч человек.