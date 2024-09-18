В пгт Раздольное благоустроили сквер воинов-интернационалистов — участников Афганской войны

Сквер, который ранее был запущен и не отвечал современным требованиям, приобрёл новый облик. С нуля была создана пешеходно-тропиночная сеть, выложенная плиткой. Вдоль пешеходных дорожек установлены малые архитектурные формы и уличное освещение. Особое внимание уделено созданию информационных стендов и стел памяти, которые напоминают о подвигах наших воинов, их мужестве и самоотверженности. Отдельная зона общественной территории посвящена специальной военной операции, где установлены стенды с информацией о подвигах российских солдат и офицеров, участвующих в защите Родины, — отмечают в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.

Особенностью этого проекта по благоустройству стала его многофункциональность. Сквер теперь стал не просто местом для прогулок, но и местом для проведения патриотических мероприятий, встреч ветеранов, а также для проведения уроков мужества для подрастающего поколения.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым