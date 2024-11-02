В пгт Зуя Белогорского района строят модульную поликлинику

Модульное одноэтажное здание возводят взамен существующего. Финансирование на эти цели выделено в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», стоимость работ – порядка 160 млн рублей. В настоящее время на объекте полностью завершена сборка модульной конструкции здания, выполнены все внутренние работы, ведется благоустройство прилегающей территории, ожидается поставка новой мебели и оборудования. Завершить строительно-монтажные работы в медучреждении планируется до конца 2024 года, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Новое здание поликлиники площадью 1200 квадратных метров будет рассчитано на 50 посещений в смену. Здесь будут оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурные, прививочные, смотровые кабинеты, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория.

С завершением строительства в новом здании будут работать терапевты, семейные врачи (обшей практики), узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Поликлиника будет обслуживать население пгт Зуя и близлежащих сел.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК