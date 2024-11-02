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В пгт Зуя Белогорского района строят модульную поликлинику
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В пгт Зуя Белогорского района строят модульную поликлинику

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:11 02.11.2024

В пгт Зуя Белогорского района продолжается строительство модульной поликлиники. Объект посетили Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель, первый заместитель министра здравоохранения РК Ольга Растригина.

Модульное одноэтажное здание возводят взамен существующего. Финансирование на эти цели выделено в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», стоимость работ – порядка 160 млн рублей. В настоящее время на объекте полностью завершена сборка модульной конструкции здания, выполнены все внутренние работы, ведется благоустройство прилегающей территории, ожидается поставка новой мебели и оборудования. Завершить строительно-монтажные работы в медучреждении планируется до конца 2024 года, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Новое здание поликлиники площадью 1200 квадратных метров будет рассчитано на 50 посещений в смену. Здесь будут оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурные, прививочные, смотровые кабинеты, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория.

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С завершением строительства в новом здании будут работать терапевты, семейные врачи (обшей практики), узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Поликлиника будет обслуживать население пгт Зуя и близлежащих сел.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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