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В пятницу вечером без воды остались тысячи жителей Симферополя
Фото: pxhere.com

В пятницу вечером без воды остались тысячи жителей Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 12.02.2021

Сегодня вечером (даже по графику) нет воды на таких густонаселенных улицах Симферополя: проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева, Ковыльная, Бела Куна, Кечкеметская. Также ограничено водоснабжение микрорайоны «Свобода», «Битак», «Солнечная долина», села Строгоновка. Причина – работы на насосной станции «Белое». Подача воды будет возобновлена по окончании работ ГУП РК «Вода Крыма».

В пятницу вечером без воды остались тысячи жителей Симферополя

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