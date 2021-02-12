В пятницу вечером без воды остались тысячи жителей Симферополя

Сегодня вечером (даже по графику) нет воды на таких густонаселенных улицах Симферополя: проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева, Ковыльная, Бела Куна, Кечкеметская. Также ограничено водоснабжение микрорайоны «Свобода», «Битак», «Солнечная долина», села Строгоновка. Причина – работы на насосной станции «Белое». Подача воды будет возобновлена по окончании работ ГУП РК «Вода Крыма».
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