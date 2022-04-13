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В поддержку российской армии. Митинг-концерт в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В поддержку российской армии. Митинг-концерт в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 13.04.2022

На площади у Дворца детского и юношеского творчества по инициативе севастопольцев прошел митинг-концерт в поддержку российской армии.

Собравшиеся отметили, что сейчас очень важно показать сплоченность и поддержку народа Президенту и нашей армии. Чтобы ребята на передовой чувствовали и знали, что народ с ними, поддерживает их, верит в них и в армию страны. Проведение митингов, концертов с патриотическими песнями, размещение в социальных сетях постов с атрибутикой, с поддержкой армии и Президента – это и есть оружие в сегодняшней битве за правое дело. На сцене для жителей города выступили вокальный ансамбль «Жар-Птица» и исполнитель авторской песни Сергей Бурштейн. Севастопольцы продемонстрировали сплоченность и выразили поддержку российским военным, несмотря на погодные условия – митинг-концерт прошел под дождем, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Напомним, акция в поддержку российской армии состоялась в Севастополе не в первый раз. Митинги-концерты проходят и в других регионах страны.

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