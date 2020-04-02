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В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций

В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:50 02.04.2020

В Главном управлении МЧС России по Севастополю приняты необходимые меры для противостояния коронавирусной инфекции.

Большое внимание уделено профилактике: санитарной обработке пожарных депо, служебных, бытовых помещений, индивидуальных рабочих мест сотрудников. Для мытья напольных покрытий, а также обеззараживания дверных ручек, предметов мебели, оргтехники и иных поверхностей, с которыми в ходе повседневной деятельности контактирует личный состав, используются специальные растворы и одноразовые протирочные материалы. Обязательно производится проветривание. Для дезинфекции пожарно-спасательной техники также применяются антисептические средства. Работу с концентрированными растворами сотрудники подразделений ведут в соответствии с требованиями безопасности, в защитных костюмах и масках. Профилактические мероприятия проводятся по графику и повторяются в течение суток с интервалами в несколько часов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В подразделениях Главного управления МЧС России по Севастополю приняты меры профилактики инфекций

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