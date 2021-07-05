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В подтопленных селах Бахчисарайского района проведут дезинфекцию

В подтопленных селах Бахчисарайского района проведут дезинфекцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 05.07.2021

МЧС проведет дезинфекцию подтопленных сел Бахчисарайского района, как только оттуда будет отведена вода. Об этом сообщил и в ГУ МЧС Росси по РК.

Идут работы по расчистке русел рек, подворий, по откачке воды из подвалов. Как только вода будет убрана, будем заниматься просушкой. Кроме того, подразделения РХБЗ МЧС России будут после завершения работ проводить дезобработку помещений и территории, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На данный момент продолжается расчистка русла реки от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения реки Бельбек. Проведена откачка воды из 30 частных домовладений общим объёмом 1 885 кубометров. Проведена откачка воды из 2 подвальных помещений жилых многоквартирных домов объёмом 8,5 кубометров.

Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 164 человек, из них 31 ребенок. С пострадавшим населением, размещенным в ПВР, проводят работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Всего в ликвидации последствий происшествий привлечена группировка сил и средств от РСЧС более 228 человек, 58 единиц техники (8 мотопомп, 18 плавсредств), в том числе от МЧС России – 164 человек, 27 единиц техники (7 мотопомп, 17 плавсредств).

В подтопленных селах Бахчисарайского района проведут дезинфекцию

В подтопленных селах Бахчисарайского района проведут дезинфекцию

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