В полиции Севастополя предупреждают: при получении социальных выплат остерегайтесь мошенников!

В полиции Севастополя отмечают: в поиске источников незаконной наживы злоумышленники продолжают совершенствовать свои преступные методы и изобретают новые способы.

Так, при реализации права на социальные выплаты, предусмотренные указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным от 07.04.2020 N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», вы можете столкнуться с преступными посягательствами дистанционных мошенников. Зафиксированы случаи, когда злоумышленники создают «клоны» официальных порталов органов власти, с их помощью похищают конфиденциальную информацию банковских карт и персональные данные граждан, а затем совершают хищение средств, находящимся на счету потерпевших, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В связи с этим полиция рекомендует при подаче заявлений о социальных выплатах в электронной форме придерживаться соответствующих мер предосторожности. Убедитесь, что вы находитесь именно на официальном портале государственных услуг, внимательно проверяйте адресную строку интернет-браузера. Избегайте поддельных сайтов, которые под видом различных организаций предлагают посредничество в получении выплат. Ни в коем случае не указывайте конфиденциальные данные банковской карты.

Поскольку чаще всего злоумышленники используют различные рассылки, следует критически относиться к сообщениям о якобы полагающимся вам выплатам значительных сумм денег. Не следует открывать такие письма или переходить по предложенным ссылкам.

Помните: оставаясь бдительным и осмотрительным, вы гарантированно защитите себя от злоумышленников.

Если же вы пострадали от дистанционного мошенничества или иного преступления, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова