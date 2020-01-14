В полиции Севастополя предупреждают: сбыт поддельных денег — преступление

В полиции Севастополя подчёркивают: изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег имеет повышенную общественную опасность, подрывает устойчивость отечественной валюты и затрудняет регулирование денежного обращения. За указанное деяние предусмотрена ответственность согласно ст. 186 Уголовного кодекса РФ.

При этом использование поддельных денег в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. образует состав преступления и влечет уголовное наказание. Ответственности подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и те граждане, которые в силу стечения обстоятельств стали обладателями поддельных денег и, осознавая это, использовали их как подлинные. За указанное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет (ч. 1 ст. 186 УК РФ), а при наличии определенных отягчающих вину обстоятельств—вплоть до 12 или 15 лет лишения свободы (ч.2, ч. 3 ст. 186 УК РФ соответственно), — отмечают в пресс-службе ведомства.

Для предупреждения подобных преступлений при расчетах необходимо внимательно осматривать купюры, проверяя их подлинность. Самые очевидные признаки подделки – это некачественная печать с неровным шрифтом, плохая прорисовка или отсутствие прорисовки мелких деталей, участки бумаги разной плотности (это видно на просвет).

Также рекомендуем обратить внимание на состояние краски банкноты. Краска на подлинных купюрах не крошится, не отслаивается и устойчива даже к воде. Если вы капнули на купюру, и краска начала смываться – то это очевидный признак подделки. Кроме того, посмотрите на водяные знаки. Если на вашей купюре их нет, то это также свидетельствует о ее не подлинности. Поскольку фальшивомонетчики в большинстве случаев сбывают поддельные денежные средства в местах, где их не проверяют на специальном оборудовании, гражданам, работающим в сфере торговли и услуг, рекомендуется иметь специальные аппараты, которые позволяют определить фальшивые деньги, — говорят правоохранители.

Если вам пытаются вручить денежные средства с признаками подделки, в полиции рекомендуют запомнить приметы злоумышленника и сообщить в полицию. Если вы обнаружите подделку валютных ценностей позже, необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или по телефону 102.