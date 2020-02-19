В поликлинике севастопольского онкодиспансера стартовал последний этап капремонта

В поликлинике севастопольского онкодиспансера к сегодняшнему дню рабочие демонтировали 85% старых помещений и готовятся к проведению водопровода и канализации. Также, будут заменены системы отопления и вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации. В проекте учтены требования СНиП и СанПин для медучреждений. В 2016-2018 годах, отмечают в Правительстве Севастополя, была отремонтирована основная часть здания поликлиники, сейчас здесь проводится амбулаторный приём. Для поликлиники было приобретено медицинское оборудование, организована «доступная среда», обеспечена система визуализации и навигации.

В четвёртом крыле, где начался капитальный ремонт, будет установлено современное рентген-оборудование. Кроме того, появятся эндоскопическое отделение с кабинетом бронхо-, гастро-, колоноскопии, патологоанатомическое отделение для проведения гистологии патоморфологии и клинико-диагностическая лаборатория. Этого события мы ждали три года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача онкологического диспансера по организационно-методической работе Юлию Вьюрков.

Объект планируют сдать к лету 2020 года. Стоимость работ – более 6,5 миллионов рублей. На очереди – капитальный ремонт главного корпуса Севастопольского онкологического диспансера, сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре.

Ежедневно севастопольские онкологи помогают десяткам пациентов. В 2019 году доктора обследовали более 14 тысяч человек, прооперировали порядка 1800 человек. Химиотерапию прошли около 5000 пациентов. Также в онкодиспансере провели почти 30 тысяч инструментальных и аппаратных исследований. В онкологическом диспансере работает современное оборудование, которое обеспечивает пациентам лечение от рака прогрессивными методами терапии. На базе медучреждения работают магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, УЗИ, маммограф. В начале года запустили линейный ускоритель. Новое оборудование было закуплено в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниям» и за средства московского межбюджетного трансферта, — говорят в Правительстве города.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя