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«Верево Сити»
В поликлиники Севастополя поступило уже свыше 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В поликлиники Севастополя поступило уже свыше 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:00 24.08.2021

Более 13 тысяч доз вакцины город получил на прошлой неделе.  Как сообщалось ранее, однокомпонентная вакцина предназначена для бустеризации иммунитета. Она рекомендована людям, которые уже переболели коронавирусом или были привиты полгода назад.

Для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не применяется. При этом повторная иммунизация может производиться как этой вакциной в один этап, так и другими вакцинами – «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» – в два этапа. Сделать прививку в поликлинике по месту жительства могут все желающие, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в Севастополе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. К настоящему времени сделали прививку от коронавируса более 128 тысяч человек, второй этап вакцинации прошли более 116 тысяч жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В поликлиники Севастополя поступило уже свыше 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

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