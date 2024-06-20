В полиции Крыма озвучили подробности убийства женщины в с. Лекарственное. Её сын задержан

В полицию Симферопольского района поступило заявление от 46-летнего жителя г. Симферополя, который просит принять меры по установлению местонахождения своей 66-летней тети – жительницы одного из сел в Симферопольском районе, которая уже несколько дней не выходит на связь.
По месту проживания пропавшей женщины незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен подозреваемый – 43-летний сын пропавшей, ранее неоднократно судимый. При опросе сотрудниками полиции мужчина путался в своих показаниях, а его алиби не подтверждалось. В связи с чем полицейскими было принято решение привлечь к оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым. Служебная собака взяла след пропавшей и привела сотрудников полиции к озеру на расстоянии 150 метров от места проживания разыскиваемой, в результате чего в камышах было обнаружено тело гражданки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Эксперты-криминалисты при тщательном обследовании домовладения выявили следы крови в прихожей.
Подозреваемый сознался в содеянном. С его слов, несколько дней назад, находясь в состоянии опьянения, он совершил убийство матери, обвинив ее в пропаже денежных средств в размере 10 тысяч рублей, после чего тело женщины скинул в озеро недалеко от дома.
Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы.
источник: пресс-служба МВД России в Крыму
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