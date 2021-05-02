В понедельник и вторник часть Симферополя на целый день останется без воды

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает о проведении ремонтных работ, из-за которых будет отключена подача воды.

3 мая будут проводиться подготовительные земляные работы для переподключения холодного водоснабжения на байпас (резервный водовод) на ул. Киевской, 115 (парк ДКП).

4 мая в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на ул. Русская и Дм. Ульянова, с 8:00 до 20:00 будет ограничено водоснабжение улиц: ул. Русская, ул.Гражданская, ул. Дм. Ульянова, ул. Миллера, ул. Зенитная, ул. Трубаченко, ул. Сочинская, пер. Гавена, ул. Ушакова, ул. Новороссийская, ул. Очаковская, ул. Батумская, ул. Качинская, а также прилегающих улиц и переулков.

ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует населению иметь запас воды на период проведение работ.