В понедельник Керчь простится с героем нашего времени

Молодой керчанин, спортсмен, военнослужащий Владимир Чеботарев погиб во время специальной военной операции, исполняя свой долг. Об этом сообщают Новости Керчь Крым Россия и Seanews Kerch .

24 января Владимиру исполнился 21 год. Он окончил Судомеханический техникум, занимался футболом в клубе «Авангард». Погиб в первые дни спецоперации на Украине.

Прощание с героем – защитником Родины Владимиром Чеботаревым пройдет в понедельник, 14 марта, в 12:00 на Центральном городском кладбище возле аллеи ребят, погибших в политехническом колледже.

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