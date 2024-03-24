В понедельник по нескольким улицам Симферополя нельзя будет проехать. По каким и почему

В понедельник в центре Симферополя продолжится обрезка деревьев. С 7:30 до полуночи будет ограничено движение на участке улицы Крейзера (от ул. Калинина до ул. Эскадронная).

Кроме того, 25 марта начнется обрезка зеленых насаждений на проспекте Победы крымской столицы. Движение здесь перекрывать не будут, но последует отключение электроэнергии.

Движение транспорта будет ограничено на улицах Дзержинского и Шполянской. Но уже по иной причине. В администрации СимФерополя объясняют:

В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 6 утра 25 марта 2024 года до 6 утра 26 марта 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице Шполянской. Также, в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 6 утра 26 марта 2024 года до 6 утра 27 марта 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице Дзержинского. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.