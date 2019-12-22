В понедельник в Крыму — дожди, а в конце недели напомнит о себе зима

В понедельник атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров кратковременные дожди.

Южный, юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10°, днем +10…+15°. Во вторник и среду неустойчивый характер погоды сохранится, юго-западный ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится. С четверга зима начнет постепенно входить в свои права: температура воздуха будет понижаться, а в горах появится снег, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .