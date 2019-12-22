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В понедельник в Крыму - дожди, а в конце недели напомнит о себе зима
иллюстрация: Audrey Gray (источник: flickr.com)

В понедельник в Крыму — дожди, а в конце недели напомнит о себе зима

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:35 22.12.2019

В понедельник атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров кратковременные дожди.

Южный, юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10°, днем +10…+15°. Во вторник и среду неустойчивый характер погоды сохранится, юго-западный ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится. С четверга зима начнет постепенно входить в свои права: температура воздуха будет понижаться, а в горах появится снег, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В понедельник в Крыму - дожди, а в конце недели напомнит о себе зима

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