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В понедельник в Симферополе с утра до ночи будет перекрыт участок улицы Желябова
Фото: okru.ru

В понедельник в Симферополе с утра до ночи будет перекрыт участок улицы Желябова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:45 03.03.2024

Внимание, временное ограничение движения!

По информации администрации крымской столицы, в Симферополе продолжается обрезка деревьев. Понедельник не стал исключением в смысле организации работ и перекрытия улиц. Причем с раннего утра до поздней ночи.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 04.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Желябова (от ул. Горького до ул. Екатерининская). Также, будет ограничена парковка транспортных средств от ул. Желябова, 15 до ул. Горького, — говорится в сообщении администрации.

А еще симферопольские власти предупреждают: в центре города возможны перебои с электроснабжением. Ну вы понимаете, ветки, провода… в нашей жизни все это как-то связано…

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