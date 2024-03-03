В понедельник в Симферополе с утра до ночи будет перекрыт участок улицы Желябова

Внимание, временное ограничение движения!

По информации администрации крымской столицы, в Симферополе продолжается обрезка деревьев. Понедельник не стал исключением в смысле организации работ и перекрытия улиц. Причем с раннего утра до поздней ночи.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 04.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Желябова (от ул. Горького до ул. Екатерининская). Также, будет ограничена парковка транспортных средств от ул. Желябова, 15 до ул. Горького, — говорится в сообщении администрации.

А еще симферопольские власти предупреждают: в центре города возможны перебои с электроснабжением. Ну вы понимаете, ветки, провода… в нашей жизни все это как-то связано…