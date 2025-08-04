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В порядок выдачи семейной ипотеки хотят внести изменения. Точнее, запрет
источник фото: Studio Romantic / Shutterstock.com

В порядок выдачи семейной ипотеки хотят внести изменения. Точнее, запрет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 04.08.2025

Предполагается, что заёмщикам запретят брать льготные кредиты за пределами регионов, где они зарегистрированы.

Минфин, Минстрой и «Дом.РФ» к 1 ноября проработают предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, ведомства совместно с госкорпорацией обсудят создание условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях. Доклад по этому вопросу нужно также представить к началу последнего месяца осени.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить выдачу семейной ипотеки за пределами региона регистрации заёмщика.

источник: ЦИАН

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