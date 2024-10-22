В поселках Ялты и Судака без электроснабжения остались около 7 тысяч человек

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в поселке городского типа Гурзуф, поселке городского типа Партенит городского округа Ялта, <…> города Судак, сел Дачное, Лесное, Солнечная Долина, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Ялте без электроснабжения остались 3 333 человека, в Судаке и близлежащих селах — 3 508 человек.
Воронкин добавил, что аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы.
источник: ТАСС
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С тегами: энергетика Крыма