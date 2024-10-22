Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В поселках Ялты и Судака без электроснабжения остались около 7 тысяч человек
актуально в республике
В поселках Ялты и Судака без электроснабжения остались около 7 тысяч человек
иллюстрация: pikist.com

В поселках Ялты и Судака без электроснабжения остались около 7 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 22.10.2024

Авария на сетях привела во вторник днем к нарушению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, входящих в состав Ялты и Судака, в зону отключения попали около 7 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в поселке городского типа Гурзуф, поселке городского типа Партенит городского округа Ялта, <…> города Судак, сел Дачное, Лесное, Солнечная Долина, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ялте без электроснабжения остались 3 333 человека, в Судаке и близлежащих селах — 3 508 человек.

Узнайте больше:  "Севастопольгаз" уйдёт в госсобственность

Воронкин добавил, что аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы.

источник: ТАСС 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: энергетика Крыма

энергетика Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.