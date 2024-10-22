В поселках Ялты и Судака без электроснабжения остались около 7 тысяч человек

Авария на сетях привела во вторник днем к нарушению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, входящих в состав Ялты и Судака, в зону отключения попали около 7 тыс. человек, сообщил в своем

первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.