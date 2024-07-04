В поселке Аромат (Бельбекская долина) состоялись концерты Фестиваля «Природа Искусства»

Фантастический аромат лаванды, живописные крымские горы, ласковое летнее солнце и ощущение абсолютного счастья – именно в такой атмосфере 29 и 30 июня продолжился третий сезон Фестиваля «Природа Искусства», организованный командой «Севастопольского Бала». На органической ферме Viva Lavanda, расположившейся в поселке Аромат Бельбекской долины, состоялись три уникальных разножанровых концерта — «Современная классика», «Рок-н-ролл, джаз и латина» и премьерное событие – музыкальный перформанс «DJ & Live music». Их гостями стали сотни людей, облаченные в белые, голубые и сиреневые наряды – севастопольцы, крымчане и жители других регионов России, приехавшие специально на фестиваль. Вместе с артистами и организаторами концертов они создали «живую» картину – «Вечер в лавандовом поле».

Фестивальный уик-энд 29 июня на площадке, включающей в себя не только лавандовые поля, но и аутентичный фермерский дом, уютную сувенирную лавку с работами крымских мастеров и конюшню, где живет талисман фермы — лошадь Ницца породы французский першерон, открыл концерт «Современная классика».

В окружении фантастических пейзажей звучали голоса певцов и лились неповторимые мелодии, столь знакомые гостям фестиваля. В первом отделении произведения из великих опер и оперетт Штрауса, Кальмана, Леонкавалло, Пуччини, Римского-Корсакова, Хачатуряна и многих других сменяли завораживающие балетные номера, ставшие особым украшением программы — «Шопениана», «Спящая красавица», «Эсмеральда», «Шехерaзада», «Фестиваль цветов в Дженцано», «Гаянэ», которые исполнили солисты Краснодарского театра балета им. Ю. Григоровича — премьер, Заслуженный артист Кубани Владимир Морозов и артистка балета Юлия Лисицкая, юные балерины из Ансамбля классического танца «Надежда» и Заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Крым Динара Хафизова. Волшебным моментом стало участие в программе жительницы фермы — лошади Ниццы, которая торжественно вывезла восточных героев «Шехеразады» — Зобеиду и Золотого раба.

Второе и третье отделения концерта были посвящены обволакивающим душу композициям – гениальным хитам, ставшим настоящей современной классикой. Легендарные песни Уитни Хьюстон, Лары Фабиан, Андреа Бочелли, Queen, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна, Джо Дассена и многих других культовых исполнителей совершенно по-особенному раскрылись в исполнении лучших вокалистов и музыкантов Севастополя и Крыма — Елены Новиковой (вокал), Виталия Бакшинского (вокал), СиКу Плам Ромай Диаза (вокал, Куба), Антона Калиниченко (клавиши), Даниила Мазурова (аккордеон), Юрия Тараненко (контрабас), Руслана Сейдалиев (ударные), Светланы Рубиной (скрипка) и виолончельного дуэта Donna Cello. Музыкальные инструменты звучали гармонично, легко и свободно, а волнующие голоса вокалистов словно помогали гостям взлететь на седьмое небо. Поистине уникальным концерт сделали жанровые комбинации в стиле кроссовер — слияние оперы и эстрады.

В этот же день состоялась премьера – Музыкальный перформанс «DJ & Live music». В черничных сумерках, при свете огней гирлянд, природный концертный зал превратился в настоящую танцевальную площадку. На сцене, окутанной мягким светом софитов и летящим дымом, создавали новую страницу событийного календаря Крыма яркая девушка-диджей Яна Кучерявая, зажигательные музыканты — Иван Сыч (саксофон), Юрий Тараненко (контрабас), Руслан Сейдалиев (ударные), Антон Калиниченко (клавиши), Сергей Черешкевич (сузафон), Владимир Гладких (тромбон), Петр Андросов (труба) — и конферансье Бронислав Фролов. Гости события танцевали, радовались и вторили любимым песням, наполняя пространство счастьем, дружбой, любовью и гармонией.

На следующий день, 30 июня, зрителей фестиваля ждал масштабный концерт – «Рок-н-ролл, джаз и латина», наполненный яркими ритмами мелодий, ставших хитами этих самых свободных жанров музыки и жизни.

Рок-н-ролл — символ бунтарства, элегантного стиля и азарта жизни. Свинг, джайв, рокабилли, блюз — их пронзительные аккорды наполнили пространство задорной энергией. Джаз разлился фейерверком разнообразных композиций великих мэтров Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Нэта Кинга Коула, Перри Комо и многих других исполнителей, а также любимыми мировыми и отечественными хитами. Латина перенесла всех гостей в страны с экзотическим темпераментом — Кубу, Бразилию, Испанию, Мексику, где круглый год царят зажигательная музыка, солнечные ритмы и бесконечная радость жизни. Музыкальный праздник создавали для гостей блестящие музыканты и артисты — СиКу Плам Ромай Диаз (вокал, Куба), Стивен Митчелл (вокал, США), Елена Новикова (вокал), Анна Шакель (вокал), Виталий Бакшинский (вокал), Андрей Рыбальченко (клавиши), Виктор Никулин (саксофон), Андрей Аминов (бас-гитара), Андрей Дегурко (ударные), Михаил Якубовский (гитара), Максим Перов (труба).

Программу украсили танцы с южным и страстным характером в исполнении ведущих события и организаторов Фестиваля «Природа Искусства» — Дмитрия Платова и Екатерины Графодатской, к которым в специально выделенных танцевальных зонах активно присоединялись гости концерта, заряженные неповторимой атмосферой и яркими хитами.

Фестиваль «Природа Искусства» — это воплощение богемного духа Крыма. «Богема» — это история о молодых художниках, которые, несмотря ни на какие трудности, создавали жизнь, наполненную искусством и беззаветной любовью. Так и наш фестиваль — молодой, искренний, тонкий — дарит людям счастье красоты творчества — рукотворного и природного. Он является результатом постоянной интеллектуальной работы, которая выливается в ту самую смысловую нить, идею, которая проходит через все, что составляет его программу и пространство. Крым — это гармония, тепло, изобилие и щедрость, это абсолютная красота. Мы счастливы создавать события, которые отражают этот аспект нашего края со всей наглядностью, — отметила руководитель проекта Екатерина Графодатская.

источник: пресс-служба event-агентства «Севастопольский Бал»

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