В поселке Кача под Севастополем строят физкультурно-оздоровительный комплекс

Каким будет физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Кача? На первом этаже нового спортивного объекта оборудуют универсальный игровой зал, в том числе для маломобильных групп населения, на втором – зал настольного тенниса и зал общей физической подготовки.

На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией «Антей-Стройинвест». Это московская зарекомендованная компания. Поэтому надеемся сдать объект раньше срока, хотя по контракту срок сдачи – декабрь 2021 года. Сейчас ведется возведение фундаментной плиты основания здания. Общий объем строительства 1,5 тысячи квадратных метров. Рядом этим же подрядчиком начато возведение детского сада на 260 мест. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет состоять из двух этажей. На прилегающей территории предусмотрено устройство игровых площадок, газонов и озеленение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В Правительстве Севастополя отмечают: основное назначение комплекса – осуществление учебно-тренировочных занятий и проведение соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, бадминтону, ринг-теннису, а также оздоровительных занятий. Планируемая мощность физкультурно-оздоровительного комплекса 80 спортсменов и 30 зрителей.

В настоящий момент на объекте выполняется бетонирование фундаментной плиты под универсальный игровой зал. После устройства монолитных плит будет возведен металлокаркас с дальнейшей установкой сэндвич-панелей, кровли, проведением внутренней отделки, устройством инженерных систем, – сообщил начальник участка ООО «АНТЕЙ-СТРОЙИНВЕСТ» Евгений Иванов.

Для маломобильных групп населения физкультурно-оздоровительный комплекс будет обеспечен пандусами при входной группе. Для организации доступа таких граждан на этажи здания предусмотрен лифт.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя