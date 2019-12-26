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В посёлке Зуя в ДТП пострадал 6-летний ребёнок

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 19:22 26.12.2019

В посёлке Зуя ДТП произошло на улице Шоссейная.

Водитель автомобиля «ФОРД ОРИОН» (гражданин 1991 г.р.), двигаясь со стороны ул.Ленина — в направлении ул. Речная, на перекрестке равнозначных дорог при выполнении маневра «поворот налево» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 210994-20» под управлением гражданина 1978 г.р., вследствие чего совершил с ним столкновение. В результате происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ 210994-20» (2013 г.р.) С предварительным диагнозом «гематома лобной части головы» ребенок был госпитализирован, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В посёлке Зуя в ДТП пострадал 6-летний ребёнок

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