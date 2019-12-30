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В последний день 2019 года в Крыму - туман, без осадков, но местами гололёд
иллюстрация: pxhere.com

В последний день 2019 года в Крыму — туман, без осадков, но местами гололёд

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:54 30.12.2019

Завтра, 31 декабря, в Крыму без осадков, в отдельных районах туман, ночью и утром местами гололед.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье +3…+5°; днем +2…+7°, на южном побережье +8…+11°. 1 января полуостров окажется во власти холодного атмосферного фронта. В новогоднюю ночь ожидается дождь, переходящий в снег; днем осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер северо-западный умеренный, в горах и на ЮБК сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В последний день 2019 года в Крыму - туман, без осадков, но местами гололёд

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