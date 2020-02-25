В последний день февраля в Симферополе собираются высаживать деревья

По информации пресс-службы администрации крымской столицы, в субботу, 29 февраля, в 14:00, в парке имени Юрия Гагарина состоится высадка деревьев и кустарников.

На участке от моста на улице Толстого до моста, ведущего к мемориалу Вечный огонь, в районе улицы Павленко, будет высажено 70 саженцев ив. Кроме того, на участке набережной возле входа в парк, со стороны улицы Павленко, запланирована высадка кедра гималайского и пихты, можжевельников казацких и слив Писсарди, — рассказала заместитель директора МБУ «Город» Юлия Елисеева.

Участие в акции примут коммунальщики, чиновники, депутаты, общественники, а также все неравнодушные жители столицы Крыма. Приглашаются все желающие.