В последнюю неделю декабря россияне будут работать два дня

Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.
Согласно производственному календарю, она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник).
Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму