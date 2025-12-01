В последнюю неделю декабря россияне будут работать два дня

Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.

Согласно производственному календарю, она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник).

Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.

В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).

