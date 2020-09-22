В правительстве Крыма новый руководитель министерства промышленной политики

Пока с приставкой «врио».

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил нового и.о. министра промышленной политики РК. Соответствующий указ опубликован на портале республиканского Совмина.

Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Трянова Александра Александровича, заместителя министра промышленной политики Республики Крым, – сказано в указе.

Александр Трянов с октября 2016 по октябрь 2019 года возглавлял администрацию Бахчисарая. А вот врио министра промышленной политики РК (с марта 2020года) была Елена Элекчян.