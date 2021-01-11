В правительстве Крыма – первая отставка в 2021 году

Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев ушел в отставку. В
Принять отставку Черняева Дмитрия Дмитриевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января 2021 года согласно поданному заявлению, – говорится в документе.
Причины столь резкого решения не сообщаются. Республиканское министерство ЖКХ Черняев возглавлял с января 2019 года. За эти 2 года громких скандалов и провалов в отрасли не было.
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