В правительстве Крыма – первая отставка в 2021 году

Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев ушел в отставку. В Указе Главы РК звучит формулировка: «по собственному желанию».

Принять отставку Черняева Дмитрия Дмитриевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января 2021 года согласно поданному заявлению, – говорится в документе.

Причины столь резкого решения не сообщаются. Республиканское министерство ЖКХ Черняев возглавлял с января 2019 года. За эти 2 года громких скандалов и провалов в отрасли не было.