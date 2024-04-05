В правительстве Крыма прошло заседание Комиссии по реализации пенсионных прав граждан под руководством заместителя председателя Совета министров – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской.

В соответствии с Федеральным законом относительно особенностей пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при Совете министров Республики Крым создана Комиссия по реализации пенсионных прав граждан, которая рассматривает документы, свидетельствующие о выполнении работ на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя до 1 января 2015 года, а также о получении заработка за периоды работы, имевшие место на указанных территориях до 1 января 2002 года.

В частности, законом предусмотрено, что, если гражданин не имеет возможности подтвердить периоды работы или иной деятельности, размер заработка соответствующими документами, такие периоды и размер заработка могут быть установлены на основании решения Комиссии.

Деятельность Комиссии направлена на учет обстоятельств, имеющих значение для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

В ходе очередного заседания рассмотрено 125 заявлений граждан (с начала 2016 года рассмотрено 10 338 заявлений).

По итогам заседания Комиссии вице-премьер напомнила, что крымчане могут получить подтверждение стажа работы на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя до 1 января 2015 года заранее, до наступления права на назначение пенсии, обратившись

с заявлением в Комиссию через территориальный орган социального фонда по месту жительства.

СПРАВКА: Заявление об установлении периодов работы и (или) иной деятельности и (или) размера заработка гражданина, подается гражданином в произвольной форме в территориальный орган социального фонда по месту жительства (пребывания, фактического проживания). Для рассмотрения в Комиссию могут предоставляться: документ, содержащий сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Украины за период до 18 марта 2014 года; документ, подтверждающий уплату налоговых платежей и (или) уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Украины за период до 18 марта 2014 года, а также иные документы.

Управление информационной политики мининформ РК.