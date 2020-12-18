Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

crimeapress_news

реклама в крыму
В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 18.12.2020

В этом году порядка 124 тысяч крымчан оказывали волонтерскую помощь всем нуждающимся. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, награждая волонтеров Крыма.

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В этом году на полуострове из-за пандемии активно развивалось волонтерское движение. Около 124 тыс. крымчан оказывали помощь гражданам старше 65 лет, инвалидам, а также людям, у которых есть хронические заболевания – им доставлялись медикаменты и продукты питания. Волонтеры помогали семьям с детьми, и вообще всем, кто нуждался в помощи. Очень важно, что 840 волонтеров крымчан были награждены различными наградами. Их самоотверженный труд отмечен наградами Президента РФ, Главы Республики Крым, Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации. Это достойная оценка труда наших волонтеров, – отметила Романовская.

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

Она подчеркнула, что с целью выполнения противоэпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора волонтеры награждаются группами из нескольких человек.

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В Крыму проходило множество акций в этом году, в частности: «Мы вместе», «Волонтеры воды», «Волонтеры Конституции». Также волонтеры принимали самое активное участие в мероприятиях  Года памяти и славы. В движении участвуют и молодые ребята, и граждане старшего возраста, которые хотят оказать посильную помощь. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые вступили в ряды волонтерского движения, либо даже не зарегистрировавшись, все равно помогали людям по собственной инициативе, – рассказала крымский вице-премьер.

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

Фото: управление информационной политики мининформ РК.

В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.