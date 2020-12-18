В правительстве подсчитали волонтеров Крыма. Получился целый город

В этом году порядка 124 тысяч крымчан оказывали волонтерскую помощь всем нуждающимся. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, награждая волонтеров Крыма.

В этом году на полуострове из-за пандемии активно развивалось волонтерское движение. Около 124 тыс. крымчан оказывали помощь гражданам старше 65 лет, инвалидам, а также людям, у которых есть хронические заболевания – им доставлялись медикаменты и продукты питания. Волонтеры помогали семьям с детьми, и вообще всем, кто нуждался в помощи. Очень важно, что 840 волонтеров крымчан были награждены различными наградами. Их самоотверженный труд отмечен наградами Президента РФ, Главы Республики Крым, Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации. Это достойная оценка труда наших волонтеров, – отметила Романовская.

Она подчеркнула, что с целью выполнения противоэпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора волонтеры награждаются группами из нескольких человек.

В Крыму проходило множество акций в этом году, в частности: «Мы вместе», «Волонтеры воды», «Волонтеры Конституции». Также волонтеры принимали самое активное участие в мероприятиях Года памяти и славы. В движении участвуют и молодые ребята, и граждане старшего возраста, которые хотят оказать посильную помощь. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые вступили в ряды волонтерского движения, либо даже не зарегистрировавшись, все равно помогали людям по собственной инициативе, – рассказала крымский вице-премьер.

Фото: управление информационной политики мининформ РК.