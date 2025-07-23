В Правительстве призывают вернуть молодёжные жилищные кооперативы с господдержкой

В Общественной палате призвали правительство страны возродить молодёжные жилищные кооперативы, где строительство квартир будет субсидироваться государством. С инициативой выступил глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС.

Такая практика существовала в советское время, в 1980-е годы, и позволила решить жилищные проблемы очень многим молодым семьям. Кооператив получал субсидию до 70% от стоимости строительства жилья, а молодые семьи имели возможность решить таким образом свои проблемы, — пояснил Сергей Рыбальченко.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин считает инициативу по созданию жилищных кооперативов интересной, но требующей проработки.

Такой механизм получения квартир нельзя назвать современным или наоборот, устаревшим — это просто инструмент. И чем больше подобных альтернатив в комплексе господдержки в улучшении жилищных условий будет, тем лучше. Проще выбрать наиболее подходящий, — высказался эксперт.

На его взгляд, возможность получить квартиру в жилищном кооперативе способна подстегнуть россиян активнее жениться и снизить показатель среднего возраста вступающих в брак.

При этом следует чётко продумать и снизить риски. Например, путём изменения законодательства — в частности, предусмотреть страхование паевых взносов на случай проблем или банкротства кооператива. Также нужно ужесточить ответственность за срыв сроков, за нецелевое использование средств государства и пайщиков и за недобросовестную деятельность подрядчиков, — продолжил Валерий Тумин.

Спикер уверен, что жилищные кооперативы могут стать драйвером строительства и снизить дефицит качественного жилья в регионах. Также он добавил, что вместе с тем следует предусмотреть и другие моменты.

Во-первых, это должны быть комплексы с большими просторными квартирами, то есть следует отказаться от малометражек, поскольку такое жильё строится с прицелом на рождение детей, и не одного. Во-вторых, очевидно, что спрос на такого рода схему вырастет. Запрос должен быть поддержан инфраструктурой — сады, школы, поликлиники, дороги и благоустроенная территория для отдыха, — уточнил Валерий Тумин.

Сейчас, по его словам, к сожалению, есть практика застройки районов города дополнительными кварталами — при этом в школах наблюдается резкий рост числа учащихся.

Социальную нагрузку также следует учитывать при выборе территорий, — заключил эксперт.

Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв думает, что инициатива по вводу ЖСК с государственными субсидиями до 70% не совсем вписывается в современную экономическую модель. Здесь необходимо задать вопрос: а что будет с существующим рынком девелопмента, как он отреагирует на такую инициативу, если её примут. Получается, что определённую долю покупателей в лице молодых семей мы с этого рынка заберём. Да, кабмин последние несколько лет делает многое, чтобы жильё для этой категории граждан стало доступнее. Но мне кажется, всё-таки нужны другие инструменты, чем ЖСК с господдержкой, — сказал Евгений Ткачёв. По его словам, с точки зрения обеспечения граждан жильём необходимо найти модель, которая соответствовала бы нынешним реалиям и была бы жизнеспособной в будущем. Уход к варианту, где государство субсидирует 70% стоимости жилья, — это как будто бы уже было. Это не рыночная экономика, а немножко другой строй, который на сегодняшний день, скорее, невозможен, — резюмировал специалист. источник: ЦИАН

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