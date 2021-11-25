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В правительстве РФ обсуждают законопроект о выводе рынка арендного жилья из «серой зоны»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:35 25.11.2021

О том, что законопроект о выводе рынка арендного жилья из «серой зоны» обсуждается в правительстве РФ, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Мы хотим обелить действующий рынок аренды (жилья – ИФ). Тот рынок аренды, который сегодня находится в серой зоне и который нужно вводит из тени, чтобы обеспечить безопасность и качество тех арендных квартир, которые сдаются. И обеспечить абсолютную безопасность для того, кто снимает эту квартиру, — цитирует чиновника Интерфакс-Недвижимость. — Мы сегодня подготовили законопроект и обсуждаем его с коллегами по правительству вместе с ДОМ.РФ. Наверное, это одна из наших основных инициатив по обелению и структурированию всего рынка арендного жилья.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявлял о цели института развития построить арендные дома во всех регионах России.

Мы хотим в каждом из субъектов РФ построить хотя бы один арендный дом, показать, что это такое. Это высокий стандарт, это среда, это современный дизайн, «зеленые» стандарты, безопасность — и это все должно укладываться в разумную цену, — говорил Мутко.

Сообщалось, что ДОМ.РФ вложил почти 50 млрд рублей в развитие арендного жилья в России. Компания занимается развитием арендных домов в пяти субъектах РФ, в трех из них реализуется программа корпоративной арендой. Еще с тремя субъектами уже были подписаны меморандумы о намерении развития рынка арендного жилья. Портфель компании состоит из 13 проектов коммерческой и корпоративной аренды на 8,9 тыс. квартир и апартаментов, общая площадь которых составляет 458,7 тыс. кв.м.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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В правительстве РФ обсуждают законопроект о выводе рынка арендного жилья из "серой зоны"

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