Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Правительстве РФ знают, что мешает расширить семейную ипотеку на вторичку
Новости Республики
В Правительстве РФ знают, что мешает расширить семейную ипотеку на вторичку
фото: Studio Romantic / Shutterstock.com

В Правительстве РФ знают, что мешает расширить семейную ипотеку на вторичку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 21.11.2025

Устаревший жилой фонд может стать препятствием для распространения семейной ипотеки на вторичное жильё, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе «Транспортной недели 2025».

Марат Хуснуллин заявил, что поддерживает распространение льготной ипотеки на вторичку. Он отметил, что расширение программы на вторичный рынок станет дополнительной нагрузкой на бюджет.

Чиновник добавил, что во многих городах жилой фонд устаревший. Не исключены ситуации, когда люди будут оформлять ипотеку на вторичку на 15 лет, но через 15 лет дом, в котором они приобрели квартиру, станет аварийным или ветхим. Хуснуллин отметил, что к этому вопросу в правительстве и Минфине подходят выборочно.

Узнайте больше:  Когда в Крыму закончится бабье лето

Сейчас перед правительством стоит задача сохранить существующие условия льготной ипотеки, добавил Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году бюджет на софинансирование государством ипотеки составит около 1 трлн рублей. Государство компенсирует разницу между рыночной и действующей ставкой по всем ранее выданным кредитам. Важно, чтобы люди стабильно платили свою ипотечную ставку, подчеркнул Хуснуллин.

источник: ЦИАН

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.