В Правительстве РФ знают, что мешает расширить семейную ипотеку на вторичку

Марат Хуснуллин заявил, что поддерживает распространение льготной ипотеки на вторичку. Он отметил, что расширение программы на вторичный рынок станет дополнительной нагрузкой на бюджет.

Чиновник добавил, что во многих городах жилой фонд устаревший. Не исключены ситуации, когда люди будут оформлять ипотеку на вторичку на 15 лет, но через 15 лет дом, в котором они приобрели квартиру, станет аварийным или ветхим. Хуснуллин отметил, что к этому вопросу в правительстве и Минфине подходят выборочно.

Сейчас перед правительством стоит задача сохранить существующие условия льготной ипотеки, добавил Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году бюджет на софинансирование государством ипотеки составит около 1 трлн рублей. Государство компенсирует разницу между рыночной и действующей ставкой по всем ранее выданным кредитам. Важно, чтобы люди стабильно платили свою ипотечную ставку, подчеркнул Хуснуллин.

источник: ЦИАН