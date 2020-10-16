В Правительстве РК видят развитие полуострова через государственно-частное партнерство с КФУ

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым и министр экономического развития РК посетили инновационную сельскохозяйственную долину Крымского федерального университета (КФУ) и познакомились с возможностями, которые она открывает для бизнеса.

Биотехнологическая лаборатория – замечательный проект, на базе которого можно внедрять государственно-частное партнерство. Предприятиям полуострова, закупающим импортные саженцы, лучше работать с Крымским федеральным университетом, создать здесь свои теплицы и выращивать собственный посадочный материал, в том числе безвирусный. Думаю, что за этим будущее, — цитирует пресс-служба КФУ заместителя председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

Еще одно направление работы университета – беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Ирина Кивико подчеркнула, что правительство полуострова изучает возможности, которые открываются при использовании беспилотников, и способы их внедрения.

Суперинтенсивный яблоневый сад университета Ирина Кивико назвала образцово-показательным примером для крымских предприятий, которые выращивают яблоки.

В планах Министерства финансов РК – совещание с ведущими инвесторами по направлениям науки и сельского хозяйства, развивающимися в Крымском федеральном университете.