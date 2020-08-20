В Правительстве Севастополя действует «телефон доверия» по вопросам коррупции. Анонимно не звонить

В Правительстве Севастополя сообщили: в целях обеспечения прямого канала связи для поступления заявлений, предложений, жалоб граждан, сообщений о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, поддержания прямого контакта с жителями города, предупреждения фактов коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных организациях города Севастополя организована работа «телефона доверия» – (8692) 54-44-04.

Приём сообщений в рабочее время осуществляется ответственным служащим Управления по профилактике коррупционных правонарушений Департамента общественной безопасности города Севастополя. В режиме автоответчика «телефон доверия» функционирует круглосуточно. Поступившие обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в течение 30 дней со дня регистрации). Анонимные сообщения остаются без рассмотрения, — отмечают специалисты.