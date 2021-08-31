В Правительстве Севастополя наградили лучших сотрудников ветеринарной службы

ВПравительстве Севастополя прошло торжественное собрание по случаю празднования Дня ветеринарного работника и 140-летия ветеринарной службы Севастополя. От имени губернатора Михаила Развожаева лучшим представителям отрасли вручили награды.

Искренне поздравляю вас с двойным праздником — Днем ветеринарного работника и 140-летием ветеринарной службы Севастополя. Вы делаете очень важную и нужную работу. В этот день я желаю вам и вашим родным счастья, здоровья, процветания и благополучия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Алексея Парикина.

По словам вице-губернатора, в ближайшее время в Севастополе будут сданы в эксплуатацию две ветеринарные клиники для комфортной работы сотрудников.

В ходе мероприятия представителям отрасли вручили почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, а также благодарности и благодарственные письма губернатора Севастополя и председателя Заксобрания.

СПРАВКА: Ветеринарная служба Севастополя — одна из старейших в Российской Федерации. В 1881 году – ровно 140 лет назад – почетная должность «ветеринарный врач» появилась в городе. Сейчас ветслужба представлена Управлением ветеринарии, в котором работает 30 госслужащих, и государственным учреждением «Севветцентр», в штате которого — более 120 человек. Кроме того, в городе работают 44 частные ветеринарные клиники, а также частнопрактикующие специалисты, которые занимаются лечением домашних животных.

Напомним, День ветеринарного работника отмечается в Российской Федерации ежегодно 31 августа. Статус официального государственного профессионального праздника он получил в 2014 году.