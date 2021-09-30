В Правительстве Севастополя рекомендуют пройти Перепись населения в электронном режиме

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В этом году одним из способов станет цифровая перепись – жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

Вы можете сами посмотреть и оценить работу сервисов по переписи, зайдя на госуслуги и заполнив анкету. Это позволит значительно сэкономить ваше время и время переписчика. Рекомендую всем попробовать — например, по дороге на работу. Сама планирую пройти перепись на портале госуслуг, — цитирует пресс-служба директора департамента цифрового развития Правительства Севастополя Александру Осипову.

В сентябре электронный переписной лист проходил тестирование, в результате которого большинство оценили электронную платформу на «хорошо» и «очень хорошо», также получены более 150 замечаний и предложений, отметили в Министерстве цифрового развития РФ.

На сегодняшний день система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду, мощность в дальнейшем планируется повышать.

Самостоятельно заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября через портал «Госуслуги». Для этого необходимо:

авторизоваться на сайте https://www.gosuslugi.ru ;

; выбрать услугу «Пройти перепись населения»;

заполнить ответы на вопросы: переписать можно не только себя, но свою семью;

на почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства, их можно предъявлять переписчикам или на стационарных участках.

Кроме заполнения переписных листов на портале госуслуг, перепись можно также пройти в МФЦ, на участке или дождаться переписчика дома. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Главный принцип — конфиденциальность.