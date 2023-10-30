В Правительстве Севастополя будет и управление по делам молодёжи, и управление спорта

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято решение разделить управление по делам молодёжи и спорта на два самостоятельных органа: управление по делам молодёжи и управление спорта.

Указом создаётся управление по делам молодёжи – отдельный орган, который будет заниматься молодёжной политикой. С ребятами неоднократно это обсуждали, считаем, что это даст больше возможностей для развития. Также есть соответствующее поручение Президента Российской Федерации по итогам государственного совета, который был в прошлом году о создании такого органа. Это входило в наши планы достаточно давно. Создаем и отдельное управление спорта, то есть из управления по делам молодёжи и спорта формируются два самостоятельных управления. Соответственно, нам сегодня нужно принять положение о двух новых управлениях и дальше уже их сформировать, провести все организационные мероприятия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор города также отметил, что никаких дополнительных затрат бюджета данное разделение не предвидит.

Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных затрат бюджета создание двух этих органов не потребует. Потому что создаем их из двух имеющихся штатных единиц, плюс перераспределение внутри вакантных должностей. Ну, и, соответственно, все остальные ресурсы также имеются, это управленческая реорганизация, которая не потребует дополнительных затрат бюджета города Севастополя, — прокомментировал Михаил Развожаев.

Начальником управления спорта останется Сергей Резниченко.

Основной задачей управления будет развитие спорта, как массового, так и адаптивного, отдельное внимание будет уделяться спортивной инфраструктуре. По всем направлениям будем принимать соответствующие меры, — отмечает Сергей Резниченко.

Управление молодёжной политики возглавит Марина Слонченко.

Задачами управления будет реализация государственной молодёжной политики на территории Севастополя, а также вовлечение молодёжи и жителей в добровольческую деятельность, — говорит Марина Слонченко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя