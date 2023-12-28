В праздничные дни нарядов ГИБДД на дорогах Крыма станет больше

Проскочить водителю «под хмельком» не получится.

В дни Новогодних праздников на дорогах Крыма будут усилены наряды Госавтоинспекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканского управления ГИБДД Анатолий Борисенко.

Что касается нарядов ГИБДД, то в праздники личного состава выйдет на 25% больше. Чтобы обеспечить порядок на дорогах в праздники и осуществить контроль за теми транспортными средствами, которые будут находиться у нас на территории, — сказал Борисенко.

По его словам, в праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу «Таврида» и в целом на работу Госавтоинспекции. Однако «плана по нарушителям нет. Упор сделан на профилактическую работу и предотвращение ДТП (в первую очередь, «Пьяных»)

В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – «спуска не будет», — пообещал главный госавтоинспектор Крыма.

Еще одна немаловажная информация: все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.