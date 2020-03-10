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В праздничные дни в Крыму обошлось без чрезвычайных ситуаций
иллюстрация: пресс-служба МЧС России в Крыму

В праздничные дни в Крыму обошлось без чрезвычайных ситуаций

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:48 10.03.2020

О том, что праздничные дни в Крыму прошли относительно спокойно, сообщили министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.  Отмечу, что сотрудники МЧС Крыма заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике чрезвычайных ситуаций, чтобы жители и гости Крымского полуострова в период празднования Международного женского дня 8 марта, смогли провести выходные дни безопасно. Оперативная обстановка на территории полуострова стабильная.  Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают  в штатном режиме.   

В чрезвычайном ведомстве также сообщили: в течение трех праздничных дней зафиксирован 71 пожар, в том числе 22 техногенных, и 49 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.

К  сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший. Причины устанавливаются, — цитирует пресс-служба МЧС России в Крыму Сергея Шахова.

В горно-лесной местности, по его словам, спасатели «КРЫМ-СПАС» трижды привлекались к проведению  аварийно – спасательных работ:

Помощь была оказана 5 пострадавшим, в том числе одному ребенку.

Кроме того, спасатели три  раза оказывали помощь при дорожно-транспортных происшествиях. При этом помощь была оказана  трем пострадавшим.

На воде в праздничные дни обошлось без происшествий.

В праздничные дни в Крыму обошлось без чрезвычайных ситуаций

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