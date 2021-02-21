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МЧС Крыма предупреждает: есть угроза схода снежных лавин
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В праздничные дни сотрудники МЧС Крыма будут работать в усиленном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:15 21.02.2021

В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами.

В период выходных и праздничных дней с 21.02 по 23.02.2021 г.  все силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым  находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию. Так, личным составом всех аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» организовано патрулирование мест, посещаемых туристами в горно-лесной зоне полуострова и в местах массового отдыха. Спасатели обеспечены всем необходимым для оказания своевременной помощи: радиостанциями, альпинистским снаряжением, снегоходами а также шанцевым инструментом, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В горах Крыма — снег. Многие жители и гости полуострова на выходных выезжают кататься на санках, лыжах, сноутюбингах и просто кустарных приспособлениях. Поэтому в МЧС настоятельно рекомендуют отдыхающим не забывать про правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

Силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК работают в усиленном режиме, однако, крымчане и гости полуострова должны помнить о необходимости соблюдать меры безопасности на дорогах полуострова, в горно-лесной зоне,  на дачных участках, а также позаботиться о личной безопасности во время активного отдыха.

Спасатели также напоминают об угрозе схода снежных лавин на территории Республики Крым.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

В праздничные дни сотрудники МЧС Крыма будут работать в усиленном режиме

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