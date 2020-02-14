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В праздник Великой Победы кондукторы в Севастополе будут работать в военной форме времён ВОВ
иллюстрация: hour24.ru

В праздник Великой Победы кондукторы в Севастополе будут работать в военной форме времён ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:29 14.02.2020

Общественный транспорт Севастополя станет неотъемлемой праздничной составляющей 75-летия Дня Победы. Автобусы и троллейбусы будут украшены соответствующим образом как снаружи, так и внутри, а персонал наденет военную форму времён Великой Отечественной войны.

Будет выполнена работа по нанесению фотографических схем на весь государственный общественный транспорт Севастополя – троллейбусы, автобусы, катера, паромы, – цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Дениса Солодовникова. – Проводится опрос по выпуску на период празднования 75 годовщины Победы на линии кондукторов, водителей с использованием фирменной одежды боевых служащих 1941-19445 годов.

По словам чиновника, к акции присоединятся частные перевозчики, в том числе такси. Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что одежда персонала общественного транспорта не должна ограничиваться формой пехотинцев:

(Надо) чтобы у нас морская форма тоже присутствовала.

Глава города также выразил мнение, что визуальное оформление транспорта должно быть связано не только с брэнд-буком 75-летия Победы, который разработан на федеральном уровне. В оформлении должна быть отражена военная история города.

В праздник Великой Победы кондукторы в Севастополе будут работать в военной форме времён ВОВ

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