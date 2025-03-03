В преддверии 80-летия Победы в Севастополе пройдут масштабные субботники

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопрос проведения субботников в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили вопрос проведения субботников в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Предварительно их проведение начнется после 18 марта. График субботников будет уточнен на заседании оргкомитета по празднованию 80-летия Победы, которое состоится на этой неделе. В рамках оргкомитета также будут рассмотрены дополнительные работы по благоустройству.

Весенние работы по уборке и благоустройству города будут проводиться на важных объектах, приуроченных к знаменательной дате. Особое внимание будет уделено приведению в порядок воинских захоронений, в том числе и в отдаленных районах города.

Принять участие в предстоящих субботниках смогут все желающие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

