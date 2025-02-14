В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в соцсетях запустят цикл публикаций «Победа в лицах»

Данная серия материалов будет посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. «Каждый из наших героев прошел славный боевой путь, с честью служил стране и в военное, и мирное время. Крымчане должны знать имена людей, благодаря которым мы живем сейчас, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Первая публикация посвящена жителю Симферопольского района Евгению Кирилловичу Долбилину.

Когда началась война, отец и три старших сына семьи Долбилиных ушли на фронт. С войны вернулся только один из них – Виктор, брат Евгения. После освобождения Крыма в 1944 году 16-летний Евгений стал учеником слесаря по ремонту авиационных моторов в воинской части, входившей в состав действующей армии СССР. Его бригада собирала и ремонтировала моторы на самолеты Ил-4.

После войны Евгения Кирилловича Долбилина призвали на срочную службу в город Чирчик Узбекской ССР, где он окончил школу младших специалистов по обслуживанию самолетов. Затем служил в Самарканде, а в годы Корейской войны – в Баку и в Китае.

В 1958 году Долбилин получил серьезную травму ног, из-за чего ему была установлена инвалидность ветерана войны. Несмотря на это, он продолжил военную службу, посвятив советской авиации более 30 лет.

В числе наград Евгения Кирилловича орден Отечественной войны, медали «За Победу над Германией» и «За защиту Республики Крым». Как акцентировал Сергей Аксёнов, его жизнь – яркий пример беззаветного служения Отечеству.

Сергей Аксёнов лично навестил Евгения Долбилина и вручил ему юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», учрежденную указом Президента Владимира Путина.

Позвольте выполнить почетную миссию и передать вам памятную медаль. Хочу сказать слова благодарности за ваше служение Родине, за ваш подвиг. Всегда помните, что ваши потомки гордятся вами. Мы знаем, кому обязаны мирной жизнью, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь Евгений Долбилин поделился рассказом о службе и о жизни уже после окончания Великой Отечественной войны, показал семейный фотоальбом и особо отметил, как гордится своим правнуком.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым