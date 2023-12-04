В предновогодние дни в Крыму ожидается регистрация более четырех сотен браков

В предновогодние дни в Крыму запланирована регистрация 445 брачных союзов. По информации Департамента ЗАГС Крыма, 23 декабря запланировано 245 бракосочетаний, 29 декабря — 150, 30 декабря — 50.

Наибольшее количество браков ожидается в отделе ЗАГС города Симферополя — 49, в Симферопольском районном отделе ЗАГС — 30, в Ялтинском и Керченском городских отделах ЗАГС — по 28, в Евпаторийском городском отделе ЗАГС — 27, в Красногвардейском районном отделе ЗАГС — 26, в Бахчисарайском городском отделе ЗАГС — 25.

Стоит отметить, что количество браков накануне Новогодних каникул может увеличиться, поскольку, на 23, 29 и 30 декабря в дальнейшем могут быть назначены также браки военнослужащих, регистрация которых, напомним, может быть осуществлена и в день подачи заявления. Кроме того, также не исключены браки по сокращенному сроку по другим причинам, являющимся основанием для его сокращения (например, когда пара ждет ребенка), — рассказали в минюсте РК.

Куда та торопятся молодожены? Одна из версий: многие спешат связать себя узами брака еще в этом году, ведь следующий год будет високосным.